Verrone, propone modifiche al disegno di legge regionale "allontanamento zero"

La Regione Piemonte ha predisposto un disegno di legge denominato “Allontanamento zero”, e Verrone, come altri Comuni del territorio biellese, ha esaminato puntualmente nelle varie implicazioni.

In particolare, l'amministrazione Bossi attraverso una delibera di giunta chiede alla Regione di stanziare fondi regionali dedicati alle finalità della legge, risorse aggiuntive finalizzate all’assunzione e alla formazione continua di operatori sociali e sanitari, affinchè i Servizi possano davvero progettare con il coinvolgimento della famiglia, attività volte a prevenire l'allontanamento, senza stornare tali fondi dal budget del sistema integrato dei servizi sociali.

Non solo: rispetto ai PEF, strumento principe nel progetto di legge, si propone che essi non diventino una condizione preliminare e di una certa durata ad un eventuale proposta di allontanamento del minore: i casi di abusi e maltrattamenti richiederebbero infatti un tempestivo intervento, per fare in modo che il minore sia davvero tutelato da una situazione di estrema gravità e possa riconquistare quella fiducia persa nei confronti dell’adulto.

Un altro punto che per Verrone richiederebbe una parziale modifica, riguarda il numero di figli che una famiglia affidataria dovrebbe avere, includendo figli naturali e affidati: la prospettiva di ridimensionare tale numero da 6 a 5 preoccupa notevolmente, poiché potrebbe essere la causa di separazioni dolorose tra fratelli che, già in situazione di fragilità, rischierebbero anche l’ulteriore disagio della separazione. Inoltre, per l'amministrazione Bossi, pare opportuno proporre di modificare leggermente il titolo della legge che da “Allontanamento 0” potrebbe diventare “Obiettivo allontanamento 0”, semplicemente per renderlo più realistico.