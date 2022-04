Trivero in lutto, è andato avanti l'Alpino Luciano Crestani (foto di repertorio)

Alpini di Trivero in lutto per la morte di Luciano Crestani, mancato all'età di 91 anni. Alpino, era molto apprezzato per le sue qualità umane. Il gruppo delle penne nere di Trivero partecipa con vivo cordoglio al lutto che ha colpito i familiari.

Il Santo Rosario verrà recitato stasera, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Bulliana. Sempre qui, si svolgeranno i funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, alle 15 di domani, giovedì 14 aprile.