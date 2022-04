Cossato, auto fa inversione di marcia e centra in pieno uno scooter

È stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato cosciente in ospedale l'uomo di 68 anni, rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Il fatto è avvenuto nella prima serata di ieri, 12 aprile, in via Martiri della Libertà, a Cossato.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto avrebbe urtato uno scooter mentre stava effettuando un'inversione di marcia. Nella caduta, il conducente del motociclo avrebbe riportato alcune escoriazioni. Sul posto, oltre all'ambulanza, anche gli agenti della Polizia locale di Cossato per la raccolta dei rilievi che determineranno l'esatta dinamica dell'accaduto.