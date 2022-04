Trail della Diga, la prima esperienza del piccolo Alessandro Prina Mello

Non solo agonismo al Trail della Diga di Mongrando, svoltosi nella giornata di domenica 3 aprile e diviso tra una gara competitiva di 22 km e una non competitiva di 12 km. Proprio tra i partecipanti di quest’ultima corsa, si trovava il piccolo Alessandro Prina Mello, di soli 7 anni che, oltre all’emozione di essere stato il più piccolo del gruppo, ha anche potuto condividere questa esperienza con un altro speciale partecipante: suo padre Pier Giorgio.



Per Alessandro questa è stata la prima volta in una manifestazione sportiva "adulta", vista e considerata la lunghezza del percorso, ed è stato molto soddisfatto e contento, soprattutto nel momento del ricevimento del pacco gara che per il piccolo rappresenta il suo primo premio.

Ciò che lo ha portato a partecipare, ha raccontato la mamma, è stata la determinazione: venuto a conoscenza della manifestazione tramite volantino ha deciso che non poteva rinunciarvi e così è stato. Alessandro fa anche nuoto e atletica una volta a settimana con l'Unione Giovane Biella.