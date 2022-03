Sequenziamento acque reflue, la sottovariante BA.2 dominante in Piemonte

“Gli esiti delle analisi di sequenziamento riferiti ai campioni dell'ultima settimana, prelevati il 14 marzo scorso nei depuratori di Castiglione Torinese, Alessandria, Cuneo e Novara, continuano ad evidenziare la presenza della famiglia Omicron”. Lo spiega l'Arpa Piemonte in una nota, sul proprio sito web.

“In particolare in questa settimana nei depuratori di Alessandria, Cuneo e Novara la variante BA.2 è stata identificata come variante dominante – si legge - Continuano a non essere rilevate mutazioni specifiche appartenenti alla sottovariante BA.3”.