Da Mongrando l'appello di Filoni: “Sindaci, esponente bandiera della pace fuori dai Municipi”

“Abbiamo voluto esporre la bandiera con i colori dell’arcobaleno fuori dal nostro municipio, per lanciare un messaggio di pace”. Dopo il campanile (leggi qui), nuova iniziativa del comune di Mongrando per bocca del sindaco Antonio Filoni.

“Da sempre siamo dalla parte di chi viene aggredito, come direbbe Gino Strada, perché a rimetterci, come sempre, sono i civili innocenti, spettatori e vittime delle armi – spiega Filoni insieme alla giunta comunale - Diciamo basta ai potenti della terra che giocano a fare la guerra. Mongrando è un comune di pace e fratellanza tra i popoli. Lo dimostra anche lo striscione, voluto dai ragazzi delle scuole, esposto sul campanile della chiesa di Curanuova. Invito tutti i miei colleghi a fare altrettanto: esponete questo arcobaleno di colori fuori dai vostri palazzi. Mandiamo, tutti e tutte insieme, un messaggio di pace e di speranza per il popolo ucraino e per tutte le vittime delle guerre”.