A Mongrando un telo bianco degli alunni sul campanile per invocare la pace

Sono tantissime le iniziative che i comuni biellesi stanno mettendo in campo per dire no alla guerra in Ucraina. Marce della pace, letture condivise e tante altre lodevoli manifestazioni di interesse.

A Mongrando, invece, i ragazzi della scuola media hanno pensato di realizzare un manifesto recante la scritta “Pace” e di appenderlo sotto le campane del campanile della chiesa di Curanuova. “Hanno sicuramente mandato a tutti un messaggio bello chiaro – commenta il sindaco Antonio Filoni – Ringrazio don Stefano per la disponibilità”.