Biella, dopo le segnalazioni dei residenti sono iniziati i lavori in via Lorenzo Cucco FOTO

Biella, dopo le segnalazioni dei residenti sono iniziati i lavori in via Lorenzo Cucco

Dopo mesi di attesa, sono finalmente cominciati questa mattina, 22 marzo, i lavori di messa in sicurezza della strada di via Lorenzo Cucco, all'angolo con via Milano, a Chiavazza. L'arteria è stata chiusa al traffico, ad eccezione dei residenti.

Sul posto anche il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola che, ai nostri taccuini, ha dichiarato: “Si è reso necessario questo intervento per la presenza di alcuni sprofondamenti, più volte segnalati dagli abitanti della via. Tramite gli uffici competenti, abbiamo velocizzato la pratica di intervento: c'era la possibilità che l'asfalto potesse cedere e quindi creare un problema alla sicurezza, con danni seri. Ora le ditte stanno operando: credo che, salvo imprevisti o precipitazioni, i lavori si concluderanno nell'arco di una settimana”.