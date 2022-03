Leo Club Biella al fianco dell'Ucraina, al via raccolta di alimenti e medicine

Inizia la raccolta di alimenti a lunga conservazione, abiti e medicinali da destinare a chi sta vivendo la tragedia umanitaria in atto per via della guerra in Ucraina. Il Leo Club Biella, insieme ad altri club piemontesi e lombardi, è riuscito a mettersi in contatto con Alinka e altre dieci donne ucraine di Novara e Borgomanero che settimanalmente organizzano spedizioni per l’Ucraina. Lo scorso mercoledì 3 marzo, il Leo Club Biella ha già portato a termine la sua prima grande donazione di farmaci, dispositivi medici, pannolini, assorbenti femminili e latte in polvere.

“Un ringraziamento speciale va alla “Farmacia del Centro” – raccontano alcuni membri dell’associazione - che non solo si ha permesso di acquistare tutto questo a prezzo di costo, ma che ha anche provveduto ad una donazione personale di ulteriore materiale”. Per chiunque fosse interessato a contribuire saranno disponibili per la ricezione delle donazioni dal lunedì̀ al venerdì̀ dalle 9.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 i soci di riferimento del biellese al numero 327 530 51 40 (Riccardo) e al 391 307 49 86 (Gloria).

Al momento le necessità primarie vertoso sui seguenti prodotti. Medicinali: acido tranexamico 100 mg_ml, dexalgin, ketolgin, cloruro di sodio, sterofundin, hes, gelaspan, plasma – adrenalina, noradrenalina, paracetamolo, insulina, ondansetron 100 mg – magnesio, naloxone, analgesici, medicinali ad effetto antivirale e mucolitico – dopamina, diazepam, corvalolo; altri dispositi medico-sanitari: siringhe di tutte le dimensioni (escluse quelle per l’insulina), lacci emostatici, bendaggio emostatico, garze di varie dimensioni, nastro rinforzato bobine piccole per medicamenti, salviette imbevute di alcol per disinfezione, acqua ossigenata, gel idroalcolico, guanti monouso, catetere venoso rosa verde blu, sacchi per trasfusione di sangue, tubo nasofaringeo, tubo laringeo, kit per conicotomia, ago da decompressione, adesivo occlusivo toracico, collari Ambu Perfit ACE, cintura SAM Pelvic Sling II, bendaggio di emergenza israeliano Bondage 8”/12” - coperte termiche, barelle tipo YUTA, barelle morbide, zaini medici aggiuntivi, fiale aggiuntive, kit per trasfusioni di sangue, cassetta di pronto soccorso base, ulteriori kit di pronto soccorso, pannolini per neonati, assorbenti femminili, latte in polvere; alimenti a lunga conservazione: cibo in scatola (legumi, tonno, carne sotto gelatina), patate, pasta, riso, sale, zucchero, olio (in latta), caffè (meglio se idrosolubile), thè in bustine, pelati e salse in latta, minestre liofilizzate o in scatola, altro cibo liofilizzato, biscotti secchi, crackers, gallette, fette biscottate, cereali, confetture (evitare se possibile confezione di vetro), frutta secca; abbigliamento donna e bambino in buono stato, consegnato possibilmente in sacchi resistenti e ben sigillati. Altro materiale: coperte, sacchi a pelo, completi termici, calzini termici, lampada frontale (c.d. “frontalino”), walkie-talkie, caschetti e giocattoli principalmente peluche.

I Soci dei Leo Club aderenti si occuperanno tra il sabato pomeriggio e la domenica mattina delle prossime settimane di perfezionare l’imballaggio del materiale donato e la domenica pomeriggio di prenotare il ritiro con corriere convenzionato per l’inizio della settimana successiva verso il “centro di smistamento” di Novara in attesa della prima spedizione utile verso l’Ucraina. Rispondiamo a bombe e proiettili con una “esplosione di solidarietà”.