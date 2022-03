L'abbraccio di Gaglianico all'Ucraina, FOTO e VIDEO

L'abbraccio di Gaglianico all'Ucraina, foto Bendetti per Newsbiella.it

L'idea è nata alla fagiolata degli Alpini sabato sera dal sindaco Paolo Maggia, da Don Paolo e dal capogruppo degli Alpini Paolo Massaro. E questa sera, 10 marzo, per coinvolgere la popolazione e fare sentire la vicinanza alle persone che soffrono ecco che Comune e tutte le associazioni di Gaglianico, scuole comprese, sono scese in piazza. Presente anche l'amministrazione del Comune di Benna.

A prendere la parola oltre al sindaco Paolo Maggia sono stati Don Paolo e anche Annalisa Zanni della Fondazione Fila Museum, che ha annunciato che l'Aism darà un suo furgone per andare in Romania a portare generi di prima necessità. La partenza dovrebbe essere domani. Un altro furgone andrà in Polonia e altri hanno altre destinazioni.