Aiuti biellesi per l'Ucraina: cambio di percorso per la carovana dirottata verso Urziceni, VIDEO

Aiuti biellesi per l'Ucraina: cambio di percorso per la carovana dirottata verso Urziceni

Domenica 6 marzo gli aiuti biellesi sono partiti per l'Ucraina e ora stanno tornando a casa. Non sono però soli. Nel pullmino hanno accolto al momento una ventina di profughi.

Durante il viaggio nel pomeriggio di oggi 10 marzo, il primo punto di frontiera tra Romania e Ungheria è stato chiuso per troppo flusso. La carovana biellese è stata dirottata su Urziceni, 45 km più a Sud.

A Sighetu Mamratiei hanno donato a pope Marcello 700 euro che servono per pagare un pullman in partenza per l' Austria con altri profughi.