Avis Coggiola, arrivano le Favole per Crescere con gli alunni delle scuole (foto del direttivo Avis Coggiola)

Nuova ed interessante iniziativa alle Scuole primarie di Coggiola dal titolo “Favole per Crescere”. L'attività sarà svolta dalla Dottoressa Laura Pochetti, psicologa dello sviluppo e dell'educazione con specializzazione in linguaggi artistici nella psicologia clinica. Il laboratorio si svolgerà nelle aule della scuola e consiste di 16 incontri, 4 per ogni classe a partire dal 10 marzo.

Durante gli incontri verranno lette delle favole con significato profondo e con i bambini si analizzeranno le conseguenze dei comportamenti ed i vari aspetti educativi ed emozionali, si lavorerà anche sulla creatività attraverso piccole scene di teatro. Al termine del laboratorio le immagini dei lavori svolti dai bambini verranno caricate sul sito della scuola.

“Il progetto è stato interamente finanziato dall'Associazione Avis Comunale di Coggiola in memoria del compianto Presidente Giulio Aimone Ceschin – spiegano - le stesse immagini di cui sopra verranno, pertanto, caricate anche sul sito dell'Avis Nazionale nella sezione progetti scolastici. Ringraziamo la Dott.Pochetti per la gentile disponibilità e l’Istituto Comprensivo di Pray Biellese per la preziosa collaborazione che dimostra ad ogni nostra iniziativa”.