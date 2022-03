Ucraina: anche il circolo Pd Biella si mobilita per gli aiuti

Il Circolo di Biella del Partito Democratico apre la sede di Via Trieste 41 per raccogliere donazioni di generi alimentari di lunga conservazione e medicinali.

La sede rimarrà aperta nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18.

Quanto verrà raccolto sarà portato a Torino al centro di raccolto del SERMIG – Arsenale della Pace, tramite l’AUSER di Cossato.

Si raccolgono : Farmaci bende, garze, cotone idrofilo, siringhe di tutte le dimensioni, disinfettanti, cerotti, bendaggi emostatici, paracetamolo, insulina, catetere venoso, kit di pronto soccorso ecc. alimentari a lunga conservazione (non in confezioni di vetro): legumi, tonno, carne in scatola, cibo confezionato, riso, olio, caffè, the’, zucchero, frutta in scatola, frutta secc,. cibo per neonati.Pannolini, biancheria intima nuova, saponette e detergenti.

Rammentiamo che un analogo servizio di raccolta viene svolto a Biella presso la Basilica di San Sebastiano retta dai Frati minori Francescani ucraini che per portare le donazioni in Ucraina hanno urgente bisogno di furgoni. Chi ne avesse disponibilità faccia riferimento a Padre Martin.

Sono operative in città iniziative di parrocchie e privati cittadini.

Per tutti coloro che intendono fare donazioni in denaro ci permettiamo di segnalare:

Caritas Diocesana di Biella c/c intestato a Diocesi di Biella IBAN: IT83L0608522300000024263629, Causale. Emergenza Ucraina 2022. SERMIG Arsenale della Pace c/c intestato Associazione

Sermig Re.Te.per lo Sviluppo Onlus , Iban: IT29P030690906061000000001481, Causale: Ucraina

Sono inoltre aperte svariate sottoscrizioni avviate da istituzioni (Cri, Unhcr, ecc) i cui riferimenti sono reperibili nelle rispettive pagine internet.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare : Giancarlo cell. 333.380.8309, Rita cell. 351.512.2859, Sergio cell. 340.732.2406