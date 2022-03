Pace in Ucraina, anche le sinistre d'opposizione di Biella e Vercelli sono scese in piazza

Riceviamo e pubblichiamo una nota che riguarda il presidio pacifista e antimilitarista a Biella contro "l'aggressione imperialista all'Ucraina" su iniziativa del Coordinamento delle Sinistre d'Opposizione di Biella e Vercelli (PRC – PCL – PMLI) di sabato 5 marzo 2022 nei pressi dei Giardini Zumaglini di Biella. "Il Coordinamento delle Sinistre d'Opposizione di Biella e Vercelli, cui aderiscono le sezioni locali del Partito della Rifondazione Comunista (PRC), il Partito Comunista dei Lavoratori(PCL) e il Partito marxista-leninista italiano (PMLI) ha predisposto un gazebo informativo con la parola d'ordine unitaria “Contro la NATO e contro la Russia imperialista”.

Il presidio è nato dall’urgente necessità di protestare contro l'aggressione militare dell'Ucraina da parte del nuovo zar Putin. Così le militanti ed i militanti dei tre partiti comunisti hanno distribuito centinaia di volantini ed esposto lo striscione eloquente “Cessate il fuoco! Basta guerre imperialiste! Né con Putin né con la NATO!” e i manifesti contro le politiche guerrafondaie del governo Draghi con un forte “No all’invio di armi italiane! Chi invia armi dichiara guerra! Chi invia armi aumenta il massacro!” e “Fuori Russia, USA e NATO dall’Ucraina – Ucraina libera, indipendente e sovrana – l’Italia esca dalla NATO dalle UE e rompa le relazioni diplomatiche, economiche e commerciali con la Russia”.

Molti gli scambi di vedute coi biellesi in transito davanti al gazebo che hanno voluto esplicitare odio e disgusto per chi ha il coraggio di massacrare bambini, donne e persone indifese nel nome di assurde logiche imperialiste e di predominio sui popoli da parte di gruppi di miliardari oligarchi. È stata ribadita l’importanza di riunirsi nelle piazze per contrastare la guerra e invocare la pace, mentre dilaga l'isteria guerrafondaia ed enormi risorse vengono spese per seminare morte e distruzione. Tutti uniti manifestiamo contro Putin e la NATO, per la pace tra i popoli".