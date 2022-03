Gli scout biellesi sul Monte Camino per posare bandiera dell’Ucraina: “Un messaggio di pace”

Il punto 4 della legge scout afferma che “lo scout è amico di tutti e fratello di ogni altra guida e scout”. A tal proposito il Noviziato di Biella 1, Biella 2, Trivero 1 e Cossato 4 ha deciso di far sentire la sua vicinanza a tutti coloro che stanno morendo o soffrendo a causa della guerra appena scoppiata che sta avvenendo in questi giorni.

“Abbiamo deciso – spiegano - di trovarci alle 8 di mattina ad Oropa per salire sul monte Camino, su cui abbiamo posato la bandiera dell’Ucraina, sulle note di Imagine di John Lennon, per lanciare un messaggio di pace. In questi giorni siamo sconvolti nel vedere le immagini sui social e nell’ascoltare le testimonianze tragiche di coloro che stanno subendo un’invasione con bombe e armi. Ancora una volta gli interessi politici ed economici prevaricano sui diritti delle persone e ne distruggono le vite. La guerra né crea né ripristina uno stato, la guerra lo distrugge. Spesso siamo portati a pensare che non possiamo fare nulla per tutto ciò o che, peggio ancora, questa situazione non ci riguardi veramente; tuttavia, come scrisse John Donne nel 1600, ‘nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. [...] La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono parte dell’umanità’. Tutti noi possiamo fare qualcosa per promuovere la pace che non parte dalle trattative tra politici ma dalle nostre azioni quotidiane. Se non sappiamo smettere di litigare con nostra sorella o con i nostri genitori, come possiamo pensare di fermare una guerra? In fondo, che cos’è la pace? Saper chiedere scusa, aiutare qualcuno in difficoltà, non fermarci alle apparenze o anche semplicemente fare una buona azione o, come la chiamiamo noi scout, una B.A. La vita di uno scout è dedicata all’amore per l’altro e alla carità intesa come un sorriso e un aiuto al prossimo. Tutte queste azioni ci portano inevitabilmente alla pace che è l’unica risposta possibile a tutto, in particolare alla guerra e alla violenza”.