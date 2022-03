Confcooperative Cultura Turismo Sport: confermata Irene Bongiovanni alla guida regionale

Si è svolta venerdì 4 marzo, presso la Casa della Cooperazione di Corso Francia 329 a Torino, l’Assemblea Regionale della Federazione Cultura Turismo Sport di Confcooperative. Un pomeriggio che ha visto la presenza e la partecipazione di molti ospiti. A presiedere l’assemblea il giornalista, Paolo Girola.

Dopo l’apertura dedicata a letture di Beppe Fenoglio nel centenario della sua nascita, l’introduzione del Presidente regionale di Confcooperative Piemonte, Tino Cornaglia. Sono poi intervenuti l’Assessore regionale alla cooperazione, Andrea Tronzano, il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Daniele Valle, il Presidente della Commissione Regionale Cultura, Paolo Bongioanni, la Vice Presidente della Commissione Attività Produttive, Monica Canalis, il Segretario Regionale Anci Piemonte, Marco Orlando, il Presidente della Fondazione Agrion, Giacomo Ballari, il rappresentante della Fondazione Fitzcarraldo, Damiano Aliprandi, il Vice presidente nazionale della Federazione, Fabrizio Pozzoli.

Presenti anche i presidenti territoriali e delle altre federazioni regionali di Confcooperative, oltre che i rappresentanti dell’Alleanza delle Cooperative.

Al centro della discussione il tema delle sfide che settori quali Cultura, Turismo, Sport, Editoria dovranno affrontare nel prossimo futuro. Settori già molto colpiti dalla pandemia e che oggi si trovano a dover ripartire in un contesto di gravi incertezze internazionali.

La presidente regionale uscente, Irene Bongiovanni ha tratteggiato i contenuti dei progetti strategici della Federazione: “Crediamo che questa fase storica richieda una grande responsabilità da parte di chi ricopre ruoli di rappresentanza. Si tratta di provare a ragionare insieme anche su nuovi modelli di sostenibilità complessiva di questi settori. Per questo abbiamo provato a mettere in campo progettualità che guardano proprio alla creazione e alla affermazione di nuovi modelli, con particolare riferimento al rapporto tra pubblico e privato. Dobbiamo provare ad entrare in una logica di sempre maggiore collaborazione e la cooperazione può rappresentare un grande valore aggiunto, anche grazie a tutte le filiere che ha al proprio interno. Pensiamo a progetti come la Cooperazione in Cammino che vogliamo portare in Piemonte, o ancora le call Viviamo Cultura e CooperArte che guardano al mondo della PA e dei beni culturali ecclesiastici. O ancora la Borsa del Turismo Associativo e Cooperativo, evento ormai affermato a livello nazionale. Grande attenzione anche ai temi della promozione della Cultura e della Lettura, con la nostra presenza importante al Salone del Libro, o ancora il Progetto BIBO - biblioteche dei boschi e ancora l’evento Obiettivo Lettura. Proviamo a proporre progettualità, eventi e idee che portino un valore aggiunto alle nostre cooperative.”

L’assemblea ha eletto un consiglio di quindici componenti che rappresentano tutti i settori della Federazione:

Barbero Massimo - Casa degli Alfieri

Bongiovanni Irene – Dstile s.c

Cirelli Dario - Teatro degli Acerbi S.C.

Colombi Stefano - Spaziomnibus

Cremonte Charlie - Sportivamente

Delmastro Stefano - Scritturapura Casa Editrice

Dispenza Matteo - Libre

Gallo Giovanni - Pgs Auxilium

Giuliani Stefania – ODS

Mazzola Valentina - Welcome Piemonte

Pasqua Barbara - More News

Primiceri Natale - Cosi' Geniale

Ruffino Andrea - C.L.U.T.

Sismonda Mattia - La Fabbrica Dei Suoni

Zutta Massimiliano - Theatrum Sabaudiae S.C.

“Un gruppo competente, fatto di persone appassionate del proprio lavoro - ha commentato la Presidente eletta Irene Bongiovanni -. Avremo sfide importanti davanti a noi e sono certa che il nuovo Consiglio Regionale della Federazione saprà essere propositivo e costruttivo, all’altezza del tempo che stiamo vivendo. Un grazie a tutti per la fiducia e per aver deciso di condividere questo percorso al servizio della cooperazione piemontese”