Città per le donne a Biella, l'8 marzo è la Giornata Internazionale della Donna

Il Tavolo Una Città per Donne della Consigliera di Parità della Provincia di Biella mette insieme e promuove le iniziative di Enti e Associazioni del territorio che verranno realizzate nel Biellese nel corso del mese di marzo. «Il mese di marzo - dice Ilaria Sala, Consigliera di Parità della Provincia di Biella - diventa ancora una volta l’occasione per affrontare le tante tematiche relative al mondo femminile, per ricordare le conquiste sociali, politiche e di emancipazione che le donne hanno ottenuto nel corso della storia, ma anche per denunciare le violenze e discriminazioni che le donne ancora oggi vivono».

Le iniziative sono varie ed originali e vanno dall’affissione di manifesti per le strade della città, ad eventi multimediali su Facebook, dalla proiezione di un documentario sulla vita di Lidia Menapace, ad una colazione eco-femminista; inoltre sono in calendario mostre e l’inaugurazione di una nuova panchina rossa in Piazza del Monte, a Biella. Tra le iniziative, prosegue la vendita del libro “Panchine Rosse. Stop alla violenza”, a cura del Tavolo Panchine Rosse del Comune di Biella, il cui ricavato sarà devoluto alla Casa Rifugio. Di rilievo sarà il webinar sulla piattaforma zoom “Orientarsi: uno sguardo verso il futuro”, realizzato grazie al progetto Obiettivo Bi Equal Job, che ha come tema quello di aiutare le ragazze e i ragazzi a scegliere il proprio obiettivo professionale senza farsi influenzare da rappresentazioni sociali errate e da stereotipi di genere.

“Sono nata quando tante cose erano già state conquistate” recita la frase di Nina Berberova sul volantino. Purtroppo, ancora oggi le donne devono “difendere” i diritti acquisti e lottare per ottenere un’uguaglianza sostanziale e non solo formale. Di fronte a un tema fondamentale e significativo come quello dei diritti di ogni essere umano, l’uguaglianza dovrebbe essere assicurata.

«Invece - conclude Ilaria Sala - ancora oggi il gender gap, il divario di genere e la conseguente sperequazione sociale e professionale, sono un dato di fatto. La condizione femminile in Italia e nel mondo è sicuramente migliorata nel corso dei secoli, ma la strada verso la parità di genere è ancora molto lunga e in salita».