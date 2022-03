Oro e argento per la Marmora con la coppia Vialardi-Brazzale

La Società Ginnastica La Marmora dopo l’incoraggiante risultato del bronzo a livello nazionale nel Campionato di Serie B di Artistica Maschile, è risalita domenica sul podio nei Campionati regionali Gold della categoria Allievi sia di Artistica Femminile che Maschile con un oro di Beatrice Vialardi ed un argento di Filippo Brazzale. In questa prova di Artistica Femminile Marta Beraldo ed Aurora Sellone che tanto si impegnano nella preparazione delle loro pupille, hanno presentato due ginnaste della seconda fascia d’età che già conosciamo.

Beatrice Vialardi che dopo aver condotto un’ottima gara in quattro esercizi, proprio all’ultima esecuzione, l’esercizio alla trave, ha commesso un grave errore che fortunatamente non ha compromesso il risultato finale perchè aveva ottenuto negli altri attrezzi punteggi molto positivi. Beatrice è risultata quindi a pieno merito la vincitrice della competizione. Helena Garavaglia, l’altra bella ginnasta lamarmorina in gara, si è classificata nona ma non era soddisfatta del risultato. Questo le sarà di sprone per un impegno ancora maggiore negli allenamenti al fine di ottenere il risultato che spera. Mentre le ragazze gareggiavano a Torino, i loro compagni erano impegnati a Novi Ligure nello stesso tipo di competizione, nella terza fascia d’età.

Il tecnico Jacopo Vercellino ci ha comunicato che i ragazzi hanno svolto una gara positiva e Filippo Brazzale è riuscito a conquistare la medaglia d’argento preceduto dal suo avversario di sempre Leonardo Pulito della Victoria di Torino. Alla base del podio si è classificato Vittorio Piccolo, anche lui con una gara corretta ed ancora migliorabile specialmente al volteggio, attrezzo in cui ha commesso un errore e al quinto posto è giunto Edoardo Garrione che migliorerà sicuramente per la prossima gara.