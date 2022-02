Ancora assunzioni per il Gruppo Banca di Asti

Dopo la selezione di personale dell’estate 2021e la recente assunzione di 23 giovani tra fine 2021 e inizio 2022, altri 240 candidati sono stati convocati lo scorso 15 febbraio presso il Polo Universitario di Asti Uni-Astiss per continuare la fase selettiva.

C’è dell’altro: gli aspiranti bancari piemontesi possono accedere all’apposita sezione su www.bancadiasti.it e presentare la propria candidatura. Il processo di selezione si svolgerà alla fine del mese di marzo e gli inserimenti saranno formalizzati nei mesi a seguire.

Dinamicità, motivazione, voglia di crescere, propensione al lavoro di squadra e al problem solving: sono queste alcune delle caratteristiche ideali che i giovani diplomati o laureati devono avere.

Cosa si può aspettare il futuro dipendente Banca di Asti?

In primo luogo la concreta consapevolezza di entrare a far parte di una struttura solida e sicura, di un’azienda che sceglie di credere negli stessi valori che da sempre la caratterizzano. Un’azienda che decide di creare nuovi posti di lavoro, di investire nelle persone per continuare a crescere e confermarsi come punto di riferimento per le famiglie e le imprese di sempre più territori.

Sono 1.650 le persone che lavorano in Banca di Asti, oltre 400 assunte negli ultimi 7 anni, e altre si aggiungeranno nel corso del 2022: parliamo di numeri importanti che dimostrano quanto Banca di Asti voglia investire in nuovi talenti per guardare al futuro con il giusto equilibrio tra innovazione e relazione.