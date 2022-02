Cura per l’ambiente e tecnologia: il fotovoltaico biellese di GruppoSTG conquista l’Italia

Tecnologie innovative, armonia con l’ambiente circostante ed efficienza energetica: questi sono i punti chiave di GruppoSTG, la realtà italiana – e tutta biellese – specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni fotovoltaiche. Nato nel 2009, il gruppo realizza prodotti Made in Italy nei suoi stabilimenti situati a Cossato e Cantù (Como), in continua evoluzione ed ispirato ai principi dello sviluppo sostenibile.

GruppoSTG si è consolidato negli anni diventando un partner affidabile e competente, in grado di garantire un approccio integrato di soluzioni energetiche per ogni casa, azienda o qualsiasi tipologia di edificio.

“La nostra mission è quella di sostenere la ricerca di nuove soluzioni tecnologiche, operando come azienda dedicata alle energie alternative rinnovabili all’interno di un settore all’avanguardia, in sintonia con il cambiamento dello scenario economico mondiale e volto ad uno sviluppo sostenibile per la salvaguardia delle persone e dell’ambiente” racconta la ing. Sofia Tiozzo Pezzoli, direttore tecnico di GruppoSTG.

Con l’obiettivo di diventare protagonisti del nuovo mercato dei sistemi energetici, il gruppo si dedica ad una costante innovazione dei prodotti e dei servizi offerti al pubblico, sia aziende che soggetti privati. L’approccio al business sostenibile e di lungo termine dell’attività è fondato su esperienza, competenza e qualità, garantite dalle molteplici opere fotovoltaiche realizzate sul territorio italiano.

Tra queste, troviamo i lavori di ristrutturazione effettuati all’ex Ponte Morandi: l’azienda, infatti, ha fatto parte della task force di imprese che hanno lavorato per realizzare il nuovo Ponte San Giorgio di Genova, progettando, producendo e fornendo moduli fotovoltaici in vetro di ultimissima generazione.





Ha inoltre preso parte all’importante progetto della nuova stazione di Torino Porta Susa, applicando 15.000 mq di pareti vetrate che fungono da sistema in grado di produrre ogni anno 680.000 KWh di potenza. Le celle fotovoltaiche cristalline posizionate tra i due strati delle lastre di vetro di copertura riescono a generare una potenza equivalente alla gran parte dell’interno fabbisogno energetico elettrico diurno dell’intero edificio.

Tra le grandi opere rientra anche il programma di riqualificazione e bonifica effettuato sull’Isola della Certosa, che ha permesso al gruppo di aggiudicarsi il Premio Speciale per l’Architettura Solare in Contesti di Pregio alla Biennale di Venezia.

Oltre ai prodotti standard, l’azienda dispone anche di soluzioni fotovoltaiche personalizzabili in termini di misure, potenza, trasparenza e colore. Il fotovoltaico colorato di GruppoSTG è l’unico certificato in Italia e permette un’integrazione architettonica in linea con i vincoli paesaggistici di ogni luogo.

Validi esempi di proposte innovative che si adattano ad ogni esigenza sono: il Balcone Fotovoltaico, realizzato in collaborazione con Faraone srl, la prima soluzione all-in-one di parapetto fotovoltaico in Italia; la Tegola Fotovoltaica, che grazie al suo aspetto elegante senza cornici in alluminio, nasce per l’integrazione architettonica negli edifici, sostituendo o integrando le tradizionali coperture; o ancora le lastre fotovoltaiche di facciata, che possono essere installate come rivestimento esterno delle superfici opache degli edifici tramite sistemi di facciate ventilate e/o di cappotto esterno, consentendo sia l’utilizzo dell’involucro edilizio per produrre energia sia per migliorare l’isolamento termico dell’edificio.

Infine, la “Panka fotovoltaica”: realizzata in collaborazione con Pradella Sistemi, si tratta di una vera e propria “panchina smart” interattiva, con un modulo fotovoltaico integrato per la ricarica dei dispositivi. Panka Fotovoltaica rientra all’interno del progetto “Isole Digitali”, che nasce dall’esigenza di creare un’oasi digitale all’interno di città, parchi, piazze e fermate di autobus. Abbinando alla produzione energetica “Green” un aspetto totalmente innovativo e tecnologico, l’obiettivo dell’OASI fotovoltaica è quello di creare un punto di integrazione e ritrovo sociale in cui poter scambiare due chiacchiere o potersi sedere a leggere un buon libro, mentre si sta ricaricando il proprio smartphone o la propria bicicletta elettrica.

Il gruppo è suddiviso in tre realtà: EnergyGlass, Solmonte e VGS. VGS è il gruppo di produttori italiani di moduli e sistemi fotovoltaici standard, custom e colorati. Solmonte è la divisione dedicata alla realizzazione di impianti fotovoltaici su misura e fornisce un servizio completo a famiglie, aziende ed enti pubblici. Infine, EnergyGlass si occupa di progettazione e produzione di elementi in vetro stratificato di sicurezza per uso architettonico. I componenti fotovoltaici EnergyGlass sono progettati e prodotti per rispondere in maniera ottimale alle esigenze di integrazione architettonica dove è previsto il vetro trasparente od opaco come elemento di costruzione.

La sede biellese di GruppoSTG si trova a Cossato in strada per Castelletto Cervo N°397.

