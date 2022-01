Pella, Vietti, Ramella Pralungo e Ferraris sull'incontro con RFI

Qui di seguito i commenti dei partecipanti delle istituzioni biellesi che con il sindaco Claudio Corradino hanno partecipato da remoto alla riunione con RFI.

“Sono contento di aver messo davanti a un tavolo tutte le massime istituzioni del nostro territorio insieme ai vertici di RFI - commenta l’onorevole Roberto Pella che ha seguito l'incontro nel suo ufficio a Roma con il sindaco Corradino - . Questo connubio è la chiara dimostrazione di quanto sia importante lavorare di squadra per il bene del territorio. Da questa riunione sono emersi i problemi, le prospettive e le prime soluzioni per cui a fine febbraio ci sarà una seconda riunione istituzionale, dove entreremo ancora di più nei dettagli, per risolvere gli storici e cronici problemi del nostro Biellese”.

Spiega il presidente dell'Unione Industriale Biellese Giovanni Vietti: “Dal nostro punto di vista è stato un incontro chiarificatore: attendiamo nel prossimo futuro di capire quali saranno i numeri di collegamenti su Torino, sulla base del percorso di potenziamento delle linee ferroviarie avviato da RFI, come l’elettrificazione della Biella-Santhià. Riteniamo che si debba procedere rapidamente con un ulteriore progetto che possa comprendere o l’elettrificazione della linea Biella-Novara, o la possibilità di utilizzare treni ad idrogeno. Vorremo capire quali sono i tempi, le modalità e i costi per metterla in atto. Aspettiamo fiduciosi i prossimi incontri. La nostra sensazione è che malgrado i tempi biblici, usciamo dall’incontro con le idee più chiare e la volontà di procedere anche sulla tratta milanese, con l’auspicio che in questo caso i tempi possano essere inferiori. Ringraziamo l’onorevole Pella per l’interessamento e ci conforta l’opinione espressa dall’assessore Gabusi, che ritiene il collegamento di Biella con Torino e Milano una delle priorità della Regione”.

Si è trattato di incontro costruttivo, per il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo: "I collegamenti sono una priorità per tutte le forze politiche, che stanno spingendo affinché il servizio possa essere attivato velocemente e con un numero sufficiente di corse. Grazie all’onorevole Pella che ha organizzato l’incontro, all’Assessore regionale Gabusi e a RFI. Il territorio aspetta con ansia anche una soluzione per la Biella–Novara, che non deve assolutamente essere abbandonata. Intanto non ci resta che capire qual è la soluzione migliore”.

"La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella - commenta il Presidente Franco Ferraris - si è fatta promotrice sin dal 2016 del progetto che ha dato origine all’elettrificazione della linea Biella-Santhià poichè lo sviluppo ferroviario è esigenza strategica del territorio. Un esempio di coesione di tutte le forze politiche e territoriali verso un obiettivo comune. Il Biellese sinora ha messo in campo un grande sforzo collettivo per portare alla creazione di nuovi moderni collegamenti, che permettano al territorio di essere attrattivo verso le aree di Milano e Torino. Ora sta ai politici attivarsi in ogni modo per finalizzare questo sforzo. Plaudiamo dunque a ogni iniziativa che ci avvicini a questo risultato che non possiamo non raggiungere”.