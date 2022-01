“ Pratiche quotidiane per il corpo e il cuore”

Gli autori di questo saggio sono esperti di comunicazione, sviluppo umano e yoga. Dalle loro preziose esperienze, nascono le pagine che caratterizzano il loro pensiero, costruito su consigli pratici per vivere con gioia le nostre giornate. Andiamo a comprendere meglio nel dettaglio di cosa si tratta. Il testo è costituito da parole, sistemate in ordine alfabetico in modo da agevolare la ricerca, che può essere sviluppata in maniera sequenziale oppure attraverso l’antica pratica della bibliomazia.

In che cosa consiste? Si apre un libro in un punto a caso e si legge la frase o la parola che dovrebbe fornire una risposta alla domanda posta precedentemente. In epoca greca si utilizzava di solito un testo di Omero, i romani preferivano Virgilio, mentre dopo l’avvento del Cristianesimo, la Bibbia. Se vi dicessi che alcune persone ai giorni nostri usano Shakespeare? Ma al di là delle scelte operative che ciascuno di noi potrebbe fare, più o meno utili alla propria fortuna scenica, entriamo nel dettaglio del testo… Innanzitutto tra gli obiettivi, si insiste sulla possibilità di coltivare un percorso interiore indirizzato a intraprendere un cammino di consapevolezza, di cogliere il meglio da ogni esperienza, ma soprattutto di gettare Luce laddove il buio impera, laddove ciascuno annaspa tra i sentieri smarriti della vita, e perché no, nell’incrocio tra umano e divino, che sempre nella nostra esistenza può rimanere a latere, dietro a un velo di nebbia sapientemente costruita, opportunamente dimenticata e celata.

Tra le varie parole chiave ne spiccano alcune che vorrei condividere con voi: Pace, Rinascita, Pazienza, Cuore, Affermazioni, su cui mi piacerebbe davvero poter riflettere e conoscere il vostro parere. Queste parole e altre contenute tra le pagine che sfoglierete, aderiscono alla vita e ai tempi che stiamo vivendo, diventando passaporti di benessere e lasciapassare per un viaggio da intraprendere attraverso la fantasia come balsamo di relax. “La Felicità cresce grazie a ciò con cui viene nutrita. Impara a essere felice tutto il tempo e la tua giornata si modificherà…”

INVITO ALLA LETTURA.

Prova a riflettere sulle singole parole che trovi più interessanti e corrispondenti ai tuoi stati d’animo. Cerca un sinonimo o un modo diverso di rapportare il loro significato e ascolta… ascolta dentro di te cosa ti vogliono raccontare… G.Calligaro, J.Jaerschky, Esercizi di felicità, Edizioni Ananda.

CONSIGLIATO A CHI: desidera cominciare a purificare le sue energie in prossimità della nuova stagione, tempo di rinascita e ritrovo.