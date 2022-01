"Vado a vivere in montagna" premia Pettinengo. Bosso: "Non ci fermeremo qui"

Pettinengo, "Vado a vivere in montagna" premia il balcone del Biellese, Bosso: "Non ci fermeremo qui"

"Non nascondo che sono molto contento del risultato ma allo stesso tempo non sono stupito. Pettinengo è un paese effervescente". Commenta semplicemente così il sindaco Gian Franco Bosso la notizia che Pettinengo assieme a Chiusa di Pesio in provincia di Cuneo, è il Comune che ha ricevuto più domande di trasferimento da parte di persone che abitano in città in risposta al bando "Vado a vivere in montagna".

"I nostri servizi offrono molto - spiega - . Per quanto riguarda la scuola i nostri bambini sono seguiti dai 6 mesi ai 14 anni. Abbiamo la fibra ottica che raggiunge l'80% della popolazione, è tutto cablato, abbiamo la banca, la posta, lo skate park, impianti sportivi ben funzionali e un panorama mozzafiato, ma non dobbiamo fermarci qui".

Per Bosso è importante ora guardare al futuro: "E' un ottimo risultato quello che abbiamo ottenuto, significa che abbiamo fatto politiche che hanno dato buoni frutti. Ora, però, quanto ottenuto ci serve per spronarci a fare di più ancora. E al centro della nostra attenzione c'è prima di tutto la scuola, che per noi è importantissima".

Sono in tutto 571 le domande pervenute alla Regione sul bando che offre incentivi per chi sceglie di trasferirsi da una città italiana in uno dei piccoli Comuni delle montagne piemontesi. La maggior parte delle domande sono giunte dal Piemonte (461), dalla Lombardia (72), dalla Liguria (23). Richieste sono arrivate anche da Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia ed Abruzzo.

Per quanto riguarda il Piemonte, 251 domande sono giunte da Torino e provincia, 92 da Cuneo, 48 da Biella, 22 da Alessandria, 19 da Novara, 13 dal Verbano-Cusio-Ossola, 9 da Asti, 7 da Vercelli. Tra le altre regioni se ne segnalano 37 da Milano, 14 da Varese e 16 da Genova.

Su base provinciale, 252 hanno scelto Torino, 126 Cuneo, 71 Biella, 44 Alessandria, 42 VCO, 20 Vercelli, 11 Novara, 5 Asti. Nel dettaglio, ad Andorno Micca sono arrivate 2 domande, Bioglio 2, Camandona 2, Camburzano 1, Campiglia Cervo 1, Curino 1, Donato 4, Graglia 5, Magnano 1, Mezzana Mortigliengo 2, Mongrando 1, Muzzano 1, Netro 2, Occhieppo Inferiore 1, Occhieppo Superiore 3, Pettinengo 8, Piatto 1, Pollone 4, Pralungo 3, Quaregna-Cerreto 1, Ronco Biellese 3, Sagliano Micca 3, Sala Biellese 1, Sordevolo 2, Sostegno 1, Tollegno 3, Valdengo 2, Vallanzengo 2, Valle San Nicolao 1, Zimone 1, Zubiena 2, Zumaglia 4.