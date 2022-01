Comuni, Pella: “Grazie a FI sostegno a rigenerazione urbana anche per i comuni del Nord”

“L’Italia cresce se unita e i Comuni meritano lo stesso trattamento: la rigenerazione urbana è un processo importante che deve essere incentivato dappertutto, a Nord come al Sud. Bene che sia stata pubblicata la graduatoria del bando per la rigenerazione urbana finanziato con risorse del Pnrr per i Comuni sopra 15mila abitanti, meno che siano rimasti senza finanziamenti alcuni progetti importanti”. Così Roberto Pella, capogruppo in Commissione Bilancio di Forza Italia e vicepresidente vicario dell’Anci.

“Forza Italia si è impegnata a sostenere anche gli esclusi, il 93% di quelli presentati da Comuni ubicati a Nord – sottolinea - Con il solito approccio concreto, abbiamo scritto e portato all’approvazione nella legge di Bilancio un ordine del giorno a mia prima firma, dove abbiamo impegnato il governo a stanziare ulteriori 900 milioni per questo scopo rispetto ai 3,4 miliardi già messi a bando. La lotta al degrado urbano e il recupero delle periferie sono processi importantissimi che non possono essere interrotti specie oggi che, grazie al Pnrr, l’Italia ha finalmente la possibilità di tornare a investire sul suo futuro“.