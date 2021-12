Elezioni provinciali, chiuse le urne: ha votato il 76,33%

Le urne per le elezioni dei nuovi consiglio e presidente della Provincia di Biella hanno chiuso alle 20 di questa sera sabato 18 dicembre.

Affluenza finale al 76,33% . Nel seggio di Biella hanno votato in 505 su 623 aventi diritto con una percentuale del 81,05%. A Valdilana affluenza al 71,61% con 164 votanti su 229.

Le operazioni di scrutinio inizieranno alle 8 di domani, domenica 19 dicembre, con lo spoglio delle schede dell'elezione del presidente e poi di quelle del consiglio provinciale.

Sui risultati inciderà il voto ponderato previsto dal sistema elettorale, che stabilisce pesi specifici diversi in base alla popolazione del comune. Il coefficiente dei comuni più piccoli è 51 nel senso che i loro rappresentanti votano per 51 cittadini. Il massimo coefficiente è quello di Biella i cui esponenti esprimono il voto per 787 cittadini.