Biella, fumo dal motore di un’auto: intervento dei Vigili del fuoco in via Bertodano (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco nel centro di Biella. Nella mattinata di oggi, 5 dicembre, è stato intravisto del fumo intenso fuoriuscire dal motore di un’autovettura, situata in via Bertodano. La squadra si è portata velocemente sul posto per la messa in sicurezza del mezzo. La situazione è tornata alla normalità in poco meno di un’ora.