Questo fine settimana, a Monza, torna in gara Federico Romagnoli, mentre a Moncalvo (Asti) gareggeranno Ingignoli-Bottega

Ultime gare della "movimentata" stagione 2021 di Biella Corse. Un equipaggio ha corso questo fine settimana a San Marino, mentre altri due gareggeranno nei prossimi giorni uno al Rally di Monza, in programma questo fine settimana all’Autodromo di Monza, l’altro alla Ronde Colli del Monferrato e del Moscato, a Moncalvo (Asti).

Hallowen Ronde di San Marino

L’equipaggio Mario "Mattonen" Mattone e Giulia Taglienti ha preso parte, con ottimi risultati, alla 1° Hallowen Ronde di Serravalle, gara che si è corsa domenica 14 novembre nella Repubblica di San Marino per iniziativa della locale scuderia San Marino.

Con la loro Mitsubishi Lancer Evo IX R4 si sono infatti piazzati al primo posto della classe R4, quattordicesimi di gruppo R e quindicesimi assoluti.

"E' stata una bella ronde" ha commentato al termine il pilota. "Peccato per la foratura in cui siamo incappati nella prima speciale ... nelle altre tre è andato tutto bene e ci siamo divertiti tantissimo!".

Ronde del Monferrato e del Moscato

A Moncalvo, dove questo fine settimana si correrà il 24° Rally Ronde Colli del Monferrato e del Moscato, saranno invece in gara, con il numero 31, Fausto Ingignoli e Simone Bottega, su Peugeot 208 R2B.

La gara partirà da Moncalvo domenica 21 novembre alle 8,01 dove si concluderà a fine pomeriggio. In programma ci sono quattro passaggi sul tracciato Castelletto Merli, di 8,95 chilometri. In totale i partecipanti percorreranno 77,45 chilometri, di cui 35,80 di prove cronometrate.

ACI Rally Monza

Oggi, venerdì 19, domani, sabato 20 e domenica 21 novembre tornerà poi in gara, per l'ultima prova della stagione, il giovane Federico Romagnoli. Navigato da Davide Cecchetto e alla guida della Toyota GR Yaris numero 89, parteciperà infatti al Rally di Monza, che per lui è l'ultima prova della GR Yaris Cup 2021.

"Con l'uscita di strada di Modena la stagione ha preso la piega che ha preso" commenta il "Team Manager" della scuderia, Alby Negri; "e la matematica ormai non gli consente più di arrivare al vertice delle classifiche del monomarca. Tuttavia Federico, che ha dimostrato di essere un pilota in gamba, è in grado di dire la sua e di puntare a un ottimo risultato di gara anche in una prova impegnativa come questa. Aspettiamo di vederlo all'opera!".

Il rally partirà da Monza nelle prime ore della giornata di oggi e si concluderà, dopo tre intense giornate di prove, nel primo pomeriggio di domenica.

Il primo giorno verranno percorse due volte le speciali Gerosa (di 10,96 chilometri) e Costa Valle Imagna (di 22,11) più due passaggi sulla Cinturato (di 14,49 chilometri) e uno sulla Grand Prix (di 10,29). Il secondo sono in programma le prove San Fermo (di 14,80 chilometri) e Selvino (24,93 chilometri), che verranno affrontate due volte; seguiranno, in autodromo, due passaggi sulla Sottozero (14,39 chilometri). Infine, il terzo giorno, i concorrenti affronteranno nuovamente la Grand Prix e poi due passaggi sulla Serraglia (di 14,62 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 677,62 chilometri, di cui 253,18 di prove cronometrate.