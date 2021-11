Questa sera, alle ore 18, la squadra di Pallavolo di Biella sarà in dirette sulle nostre pagine. Ospiti il direttore sportivo Federico Barazzotto e il capitano Edoardo Gallo. La squadra sta giocando il campionato di serie C e, durante l’intervista, racconteranno il loro lavoro e i loro obiettivi per questa stagione.

Sarà possibile seguire la diretta su https://www.newsbiella.it/ oppure sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/www.newsbiella.it.