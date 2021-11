Una bara abbandonata vicino ai cassonetti

Sta facendo il giro del web e suscitando molti commenti, la foto della bara abbandonata davanti ai cassonetti della raccolta differenziata di plastica e vetro al rione Isola di Vercelli.

La bara di legno, vuota, è stata notata nelle prime ore della mattina di domenica in via Trento, nel piazzale che si trova tra l'area Enel e il campo nomadi. «Nel post dell'altro giorno mi chiedevo quanta inciviltà c'è ancora... Con questa di stamattina ho finito le domande...», commenta amareggiato Antonio Prencipe, ex vice sindaco e componente del CdA di Asm che, sul suo profilo social, ha pubblicato l'immagine di questo ennesimo - per certi versi incredibile - episodio di inciviltà.

Come ci sia finita una bara accanto ai bidoni dei rifiuti è tutto ancora da chiarire: la bara è stata rimossa e ora si faranno gli accertamenti del caso per cercare di risalire all'autore di questo macabro episodio di abbandono.