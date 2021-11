Stage di qualità: c’è tempo per candidarsi fino al 19 novembre

Si avvicina la scadenza per partecipare al progetto Stage di qualità, che il Comune di Biella ripropone anche quest’anno con la collaborazione di numerosi enti e associazioni datoriali. Il 19 novembre sarà infatti l’ultimo giorno utile per candidarsi.

Il progetto offre ai giovani con formazione universitaria l’opportunità di svolgere un tirocinio di sei mesi in aziende biellesi, con riconoscimento economico a partire da 700 euro mensili. Sono numerose le aziende che integrano la borsa con ulteriori rimborsi e/o benefit. Evidenzia l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune, Gabriella Bessone: “Il progetto mira a mettere giovani con alta formazione a contatto con le nostre imprese e l’obiettivo principale è di far sì che acquisiscano un'esperienza significativa, valida ai fini lavorativi. Come ente desideriamo concorrere a realizzare politiche attive di investimento sui giovani che hanno scommesso sulla loro formazione e con questo progetto abbiamo attivato finora 254 stage: nelle undici passate edizioni sono state 170 (il 67% degli stage) le proposte di prosecuzione da parte delle aziende ospitanti con contratti vari, molti dei quali da subito o successivamente trasformati a tempo indeterminato. Un importante risultato”.

Gli stage finanziati quest’anno dal progetto sono 26 + 2 pagati dalle aziende. Sono 16 (+ 2) i posti per "PROFILI TRASVERSALI". Possono candidarsi: laureandi/laureati in qualsiasi Ateneo e residenti nel territorio della provincia di Biella o laureandi/laureati presso l’Università a Biella, anche non biellesi.

Ecco il dettaglio dei posti disponibili:

AREA MARKETING – COMMERCIALE – DESIGN (7 profili) Azienda settore commercio cerca Marketplace Specialist Azienda settore automobilistico cerca Digital Marketing Manager Azienda settore Customer Care e Logistica cerca un supporto al Team leader/coordinatore CIC (Centro di Informazione e Consulenza); Azienda settore Web Business cerca un supporto Content & e-sales management Azienda produzione alimentare e ambiente cerca Brand Ambassador operativo e strategico; Azienda settore tessile cerca Tecnico commerciale/marketing Azienda settore stampa e confezione abbigliamento sportivo cerca Modellista

AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA - COMMERCIALE (8 profili) Associazione datoriale cerca Addetto/a amministrazione Azienda settore tessile cerca Impiegato/a amministrativo/a; Associazione datoriale cerca Impiegato/a contabile Azienda settore metalmeccanica cerca Addetto/a commerciale; Azienda settore assicurazioni cerca Impiegato/a amministrativo/a; Azienda settore elettronica per automazione, difesa e medicale cerca Impiegato / a back office commerciale; Cooperativa sociale cerca Addetto/a valutazione di Impatto Sociale (V.I.S.) - Rendicontazione sociale; Associazione datoriale cerca Addetto/a amministrazione

AREA RISORSE UMANE (3 posti) Cooperativa sociale cerca Addetto/a amministrazione del personale e gestione RU; Gestione e realizzazione dei servizi. Azienda settore tessile cerca People & Culture Specialist; Azienda settore tessile cerca Addetta/o ufficio del personale

AREA EDUCATIVA - SOCIALE (1 posto) Cooperativa sociale cerca Addetto/a implementazione e gestione di progetti

Sono invece 9 i posti per "PROFILI EMERGENTI" nell'area tecnico-scientifica, ricercati dalle aziende locali ma di difficile riperimento. Con l’obiettivo di attrarre candidati anche da fuori territorio possono candidarsi: laureati/laureandi (e, per alcuni profili, anche giovani in possesso di titolo ITS o altri post diploma di durata biennale), sia residenti nel Biellese che in altri territori (tutta Italia). Per questi posti, solo qualora la distanza tra abitazione e sede di stage superi i 50 km., verrà messa a disposizione una soluzione abitativa o, in alternativa, verrà riconosciuta una somma a supporto dei costi sostenuti per i trasferimenti/residenzialità.

Ecco l’elenco dei profili ricercati: Azienda settore tessile cerca Addetto / addetta alla sostenibilità (area Ambiente e Sicurezza); Azienda lavorazione articoli carta/plastica e allestimenti fieristici cerca Architetto; Azienda settore gomma e plastica cerca Ingegnere Area chimica, Ingegnere Scienze dei materiali; Azienda settore meccano-tessile cerca Tecnico innovazione tecnologica sui prodotti Azienda settore tessile cerca Tecnico della qualità filati - tessuti - coloranti - prodotto finito; Azienda settore meccanico/tecnologico cerca Ingegnere meccanico o gestionale focalizzato sull'ingegneria di processo; Azienda settore meccanico cerca Process Manager; Azienda settore informatica cerca Tecnico Informatico; Azienda settore tessile cerca Ingegnere tessile - Ingegnere chimico (addetto/a qualità, tempi e metodi)

I giovani interessati dovranno aderire entro venerdì 19 novembre. Sul sito dell’Informagiovani di Biella sono pubblicate tutte le informazioni utili: www.informagiovanibiella.it/stagediqualita

Promotore del progetto è il Comune di Biella, che lo cofinanzia e lo realizza attraverso l’Informagiovani, con il prezioso sostegno della Banca Simetica S.p.A., del Rotary Distretto 2031 e dei Rotary Club di Biella, di Valle Mosso e di Viverone Lago, la partecipazione di numerose associazioni datoriali del territorio, il supporto del Centro per l’Impiego e di Città Studi Biella.

Info: Comune di Biella - Assessorato Politiche Giovanili INFORMAGIOVANI, Tel. 015 3507.380–381 E-mail: infogio.stagequalita@comune.biella.it