I piccoli cavalieri di Campiglia Cervo a lezione nel maneggio

I bambini della scuola primaria di Campiglia Cervo, nel mese di ottobre, hanno partecipato con grande entusiasmo al “progetto cavallo” che prevedeva quattro incontri presso il maneggio di Scacco e Hope a Mongrando.

“Ė stata una gradita esperienza, in primo luogo perché i bambini hanno potuto stare all’aperto e grazie all’ospitalità della proprietaria pranzare al sacco – spiegano le insegnanti - in secondo luogo imparare a rispettare l’ambiente e gli animali, imparare a prendersi cura di loro, soprattutto stare vicino ai cavalli strigliandoli, pulendoli, accarezzandoli e cavalcandoli. Per qualcuno è stato il battesimo della sella, per altri è stata una seconda volta poiché avevano già partecipato nel 2019 a questo progetto. In questo periodo di restrizioni, quest’attività all’aperto è stata veramente salutare per tutti. Gli scolari e le insegnanti ringraziano Coretta, la proprietaria, e le carinissime istruttrici Greta e Beatrice per la competenza e la pazienza dimostrate. Un grazie particolare va al sindaco di Campiglia che gentilmente ha messo a disposizione lo scuolabus per il trasporto fino a Mongrando”.