Nuovo Consiglio Direttivo per la Pro Loco Rosazza

Sabato 30 Ottobre 2021 1'assemblea dei soci con l'approvazione di tutti i presenti e una votazione per alzata di mano ha eletto il Consiglio Direttivo che guiderà l'Associazione per i prossimi tre anni. Nel nuovo Consiglio la presidenza viene assunta da Franco Mazzocchi, personaggio di grande esperienza, molto conosciuto in paese e con una lunga permanenza nell'organigramma del Circolo di Rosazza dove ancora oggi ricopre la carica di Consigliere. La vicepresidenza a Valentina Suardi che dopo la fresca elezione in Consiglio Comunale ha riconfermato la sua ultra ventennale presenza in Associazione. La tesoreria resta ben salda nelle sicure mani di Benedetta Vercellone al suo secondo mandato in Consiglio. La segreteria passa ad Anna Valz Blin, un nome che è una garanzia professionale. Il suo ritorno a Rosazza e l'amore per il suo paese l'ha portata ad assumersi questo importante impegno. Nei Consiglieri riconfermata la presenza di Luca Valz Blin sempre in prima linea in tutte le manifestazioni da almeno un ventennio. A volte ritornano: Osvaldo Zedda e Giovanni Gallazzi, già presenti in consiglio sotto la presidenza di Ester Rosazza Gianin, hanno accettato di seguire Franco Mazzocchi in questa sua nuova avventura. Altro gradito ritorno è quello di Matteo Imassi, sempre rimasto vicino a Pro loco come attivo collaboratore ,ora lo sarà ancor di più come consigliere. Dina Ciarliero, anche lei operosa collaboratrice da molto tempo entra a pieno titolo in Consiglio. E ora le New Entry : Enrico Antoniotti, conosciutissimo in paese, un importante acquisto per la formazione maschile. E Cinzia Morea, passata due anni fa da turista residenziale a residente a tempo pieno, che ha già dimostrato sul campo quanto sarà utile alla squadra Pro Loco. Una congrega numerosa e di gran qualità che unitamente al prezioso contributo dei collaboratori sempre vicini a Pro Loco metterà in campo tutto l'impegno necessario per il rilancio del paese post pandemia.