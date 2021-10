Lessona: Operaio sotto una lastra d'acciaio di 100 chili. Frattura del perone e accertamenti Spresal

In tarda mattinata di oggi, 15 ottobre, a Lessona, un cinquantenne dipendente di una ditta del biellese, durante attività lavorativa, si è visto cadere sulla gamba sinistra una lastra d'acciaio di circa 100 kg che ha provocato la frattura del perone. Intervenuti sul posto i Carabinieri della stazione di Cossato, lo Spresal e il personale del 118 che ha trasportato l'infortunato, non in pericolo di vita, presso l'Ospedale di Ponderano per gli accertamenti.