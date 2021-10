“Brigata “Sassari” e Sardegna”, libro del gen. Andrea di Stasio al Salone del Libro di Torino

Giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 18:00, al Salone del Libro di Torino, nello stand del Ministero della Difesa, verrà presentato il volume: Brigata “Sassari” e Sardegna. Fotografie inedite senza censura (1912-1937) di Antonio Carruccio.Ne parleranno Andrea Di Stasio, generale già comandante della Brigata “Sassari” in Sardegna, e Sandro Solinas, collaboratore alla redazione dell’opera.Da Biella, una delegazione composta da Francesco Fosci, Fiduciario della sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Brigata “Sassari” - intitolata al Capitano Emilio Lussu -, e Battista Saiu, presidente del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”. Con loro, Francesco Pongilupi, consigliere dell’Associazione “Antonio Gramsci” di Torino, e Sebastiano Tettei, presidente del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Alessandria, coordinatore della Circoscrizione Nord-Ovest della F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia).

Il volume Brigata “Sassari” e Sardegna, opera del generale Andrea Di Stasio, coadiuvato dal sergente maggiore Sandro Solinas, sviluppa un progetto di scoperta e di importante valorizzazione di un fondo storico privato ed è arricchito da testi in Italiano, Inglese e Sardo. L’edizione è a cura di Carlo Delfino Editore di Sassari.Da sempre la lingua sarda ha caratterizzato la Brigata, dal proverbiale “si ses italianu, faedda in sardu” (se sei italiano parla in sardo), urlato dalle trincee per meglio individuare i commilitoni, all’antico motto: “Deus et su Re” (Dio e il Re), divenuto con l’avvento della Repubblica “Sa vida pro sa Patria” (la vita per la Patria): tutto ciò ha reso il Sardo lingua ufficiale nell’araldica militare, al pari di Latino e Italiano.Libro importante, da leggere a più livelli, partendo dall’immediatezza delle immagini selezionate da un fondo di circa 2000 fotografie stereoscopiche (positive e negative), che coprono un arco cronologico che va dal 1910 fino al 1944.Venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 18, sempre al Salone del Libro di Torino, una seconda presentazione avverrà presso lo Stand A.E.S. (Associazione Editori Sardi).