Azzolina su Comunità Europea Sport: “Terra della Lana? Grande occasione per Biella, facciamo squadra”

“30 comuni diversi del territorio del Biellese si sono uniti come una squadra e hanno deciso di aiutarsi l’un l’altro con l’obiettivo di vincere una partita molto importante: ottenere il riconoscimento di comunità europea dello sport per l’anno 2023.Ieri ho partecipato alla conferenza stampa. Abbiamo parlato dello sport come rispetto, coesione, solidarietà e impegno, dedizione e disciplina. Lo sport è anche questo. Oltre naturalmente all’attività fisica in sé, che è ricerca di benessere e che ci è mancata così tanto in questi mesi. Terra della lana è una grande occasione per Biella. Per le ricadute economiche che si possono avere e per promuovere le eccellenze del territorio. È il momento di fare squadra. Questo è un po' il nostro prepartita. Immaginiamo di essere negli spogliatoi, di guardarci tutti negli occhi, concentrati e fiduciosi. Biella scenda in campo. Questa partita la possiamo vincere!”.