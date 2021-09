Il lungo Week End dei Giovani di Valdigne Triathlon a Cuneo per i Campionati Italiani di Duathlon

Sabato e domenica 11-12 settembre 2021 a Cuneo si sono svolti i Campionati Italiani di Duathlon (corsa-bici-corsa) per le categorie Youth A e Touth B, il Trofeo Italia per la categorie Ragazzi , la gara di interesse nazionale con formula Enduro per gli Junior e gli U23, le gare regionali e promozionali per le categorie esordienti, cuccioli e minicuccioli, perfetta l’organizzazione della società Cuneo1198TriTeam nel completo rispetto delle normative Covid19.

Valdigne Triathlon era presente con un nutritissimo numero di atleti, ben 30 con il supporto di 6 Tecnici societari e dalla Dirigenza presente sul campo gara.

Iniziamo la cronaca dando merito ad alcuni sfortunati atleti, su tutti gli arquatesi Mirco ed Erica Pordenon che hanno dovuto abbandonare la gara rispettivamente per una caduta e per una foratura, Erica in particolar modo era in ottima posizione della gara del Trofeo Italia quando ha dovuto abbandonare la competizione.

Tra gli Junior ha dovuto ritirarsi per un problema fisico Guglielmo Giuliano, mentre tra le Esordienti, nella gara Regionale, Chiara Gai ha disputato l’intera gara, causa un contatto in partenza, con una sola scarpa giungendo, nonostante il problema, in 15° posizione.

Nella gara d’ interesse nazionale Junior, positiva la prova di una sempre più convincente Yael Brianzi, giunta 16° al traguardo.

Tra le Youth A, nella gara che prevedeva 2000m run, 6km bike e 1.000m run, un po’ sotto tono la prova della biellese Costanza Antoniotti, 2° fino al termine della bike ma che ha ceduto alcune posizioni nell’ultima frazione, giungendo comunque al traguardo con la 7° posizione nel Campionato Italiano, molto positiva la prova delle due giovanissime torinesi Silvia Turbiglio (9° a pochissimi secondi dalla compagna di squadra e Ludovica Sabbia (15° con un ottimo secondo tempo assoluto nella frazione bike), in una gara che prevedeva quasi 100 partenti estremamente buone le prove della torinese Alice Col (31°) e dell’altra biellese Carlotta Freguglia (34°) entrambe nel primo terzo della classifica generale.

La gara degli Youth A maschile era in assoluto la più partecipata con più di 150 partenti!

Prova maiuscola per Riccardo Giuliano, 4° assoluto, ancora una volta protagonista della seconda frazione, molto buone nella prima parte della classifica le prove di Giovanni Agrimi (31°) e di Filippo Col (58°). Positive le prove degli altri due torinesi Alberico Icardi e del grintosissimo Pietro Pieracci.

Tra gli Youth B, bene Francesca Rondelli 33° al traguardo e Enea Demarchi.

Nel Trofeo Italia (cat Ragazzi) ancora uno splendido podio per Gabriele Ferrara, bronzo a pochi secondi dall’oro con tre frazioni di alto livello, molto positive le prove di Lorenzo Chierotti (38°) e di Lorenzo Gatti, Lorenzo Strazzari, Pietro Col e Tommaso Strazzari.

Nella Gara Regionale per gli Esordienti, buon 6° posto per Giovanni Durando e 12° posto per Giulia Rivella.

Ancora un podio nella gara promo dei Cuccioli per Marco Turbiglio (bronzo) seguito dagli altri torinesi Guglielmo Chierotti, Marco Strazzari e Fabio Rivella.

Nella giornata di domenica si sono svolte le prove con le staffette, per prime sono scese in gara le staffette “Sviluppo” composte da squadre miste, Guglielmo Giuliano si è rifatto della sfortunata giornata precedente con una prova di alto livello portando la sua staffetta dove era presente anche Yael Brianzi al quarto posto, con un recupero di undici posizioni nella sua frazione.

Pietro Pieracci ha chiuso al 9° posto con la sua staffetta.

Nelle staffette Youth valide per il Campionato Italiano, Valdigne Triathlon schierava ben tre staffette:

Turbiglio Silvia, Pordenon Mirco, Antoniotti e Giuliano Riccardo nella prima: Rondelli, Agrimi, Sabbia, Col Filippo nella seconda; Col Alice, Icardi, Freguglia e Demarchi nella terza.

Erano tutte staffette molto giovani dove erano presenti ben 10 Youth A.

Ottime le prove di tutte le squadre, la prima staffetta con una prestazione molto positiva ha ottenuto l’8° posto nel Campionato Italiano Youth a testimonianza della crescita continua del settore giovanile del settore giovanile di Valdigne Triathlon.

Molto soddisfatto il Presidente Gabriele Sprocati presente per la due giorni sul campo gara “ bravi veramente i nostri Ragazzi e i nostri Tecnici, grande partecipazione di squadra, peccato per qualche prova veramente sfortunata ma avranno i tempo per rifarsi, ora focus sulle ultime gare giovanili della stagione: Sanremo, Torino e Imola”.