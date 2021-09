Supercoppa LNP, ecco il prepartita di Bonprix Biella-JB Monferrato

Prima uscita ufficiale per Bonprix Pallacanestro Biella. Inizierà al Biella Forum il percorso dei rossoblù in Supercoppa LNP con una sfida sempre suggestiva, il derby contro la JB Monferrato. Sarà la prima occasione per vedere all’opera il nuovo roster a disposizione di coach Andrea Zanchi, che dovrà fare a meno di Steven Davis.

Avversaria la compagine monferrina di coach Andrea Valentini, alla sua prima stagione completa da head coach. Una squadra che ha cambiato diversi interpreti in estate aggiungendo giovani di talento, come Alvise Sarto e Leonardo Okeke, ed elementi di esperienza, su tutti Matteo Formenti.Palla a due domani, sabato 11 settembre, alle 18.

Damiano Olla (General Manager Bonprix Biella) – “Finalmente si inizia a riassaporare il clima gara, per di più un derby che è sempre una gara speciale. La Supercoppa è un torneo d’avvicinamento al campionato e sarà un’occasione per la crescita individuale dei nostri ragazzi e del gruppo squadra. Sarà anche l’occasione per i nostri tifosi di iniziare a conoscere la nuova squadra, sperando che nel prossimo futuro possa aumentare la percentuale di capienza degli impianti”.

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella.