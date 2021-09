Corso di formazione per volontari

Il 29 settembre partirà la seconda edizione del corso di formazione gratuito per “Volontari per la Relazione”, organizzato da Anteo Impresa Sociale e da Underground ODV nell’ambito del progetto “Mai Soli” che ha visto, nel luglio di quest’anno, un primo ciclo formativo con la partecipazione di 21 volontari.

Obiettivo dell’iniziativa è potenziare la presenza competente e motivata di personale volontario nelle strutture che ospitano persone fragili. Mariarosa Malavolta, Vicepresidente Anteo commenta con soddisfazione il riscontro ottenuto: “Replicare l’esperienza formativa degli scorsi mesi è per noi un dovere morale alla luce delle adesioni e delle richieste a cui non siamo riusciti a dare risposta”. Per Vanessa Romano, psicologa esperta nel supporto alle persone anziane e ai loro familiari e docente del corso, questi momenti formativi rappresentano un passaggio obbligato per coloro che, volendo donare una parte del loro tempo agli altri, sottostimano l’enorme valore aggiunto di tale dono.

I prossimi moduli si svolgeranno nel mese di settembre e ottobre e saranno dedicati al tema della relazione con la persona anziana in sicurezza (a cura di Romina Tallia, Fisioterapista e Direttrice di RSA), all’attività di animazione (a cura di Sara Leone, Animatrice), e alla relazione di aiuto (a cura di Vanessa Romano, psicologa). Gli incontri della durata di due ore l’uno si terranno presso la struttura Belletti Bona, in via Belletti Bona 20, Biella. Nelle giornate di mercoledì 29 settembre, 6 e 13 ottobre.