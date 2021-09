Nella giornata di ieri, 1° settembre, la squadra dei Vigili del Fuoco di Arona è intervenuta a Dormelletto sulla Statale 33 del Sempione all'altezza del civico 180 per un incidente stradale avvenuto tra una moto e un'auto.

Si è provveduto a mettere in sicurezza l'area per uno sversamento di combustibile mentre i sanitari hanno portato via il motociclista ferito. Sul posto anche i Carabinieri di Arona per i rilevamenti del caso.