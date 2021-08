On. Roberto Pella: "Cordoglio per Angelo Zegna, qualità umane e imprenditoriali esempio per il biellese"

Voglio rivolgere, a nome mio e delle istituzioni che rappresento, un pensiero di massima vicinanza ai figli Gildo, Betta, Elisabetta e Anna e a tutta la famiglia per la scomparsa di Angelo Zegna, un esempio per tutto il nostro territorio biellese, figlio di Ermenegildo fondatore dell'omonimo gruppo tessile. Una persona dalle qualità umane e doti altissime, che ha sempre riposto anche nel proprio instancabile impegno come imprenditore: vicino a maestranze e dipendenti, alle loro famiglie e alle istanze del territorio, Angelo Zegna ha saputo interpretare e valorizzare al meglio lo spirito del territorio, elevando nel mondo il made in Italy e rafforzando la reputazione del nostro Paese.