Biella: Un servizio di ambulanza dedicato al soccorso degli animali domestici

Cresce il rapporto tra uomo ed animale domestico anche se, purtroppo, assistiamo ancora ad episodi di estrema violenza e abuso nei loro confronti. Il lato positivo parla anche, per fortuna, di vicende di solidarietà e amore. Percorsi che dall’ambiente domestico evolvono verso quello professionale.



È questo il percorso di Alessandra Pilotto, operaia tessile di 49 anni da sempre amante degli animali, che ha voluto dedicarsi alla missione per cui si è sempre sentita portata.

Tutto inizia nel 2014 a Savona quando, ad opera di Gianmarino Dotti, viene fondata l’associazione “Ambulanza Veterinaria Italia” con lo scopo di fornire assistenza ai proprietari che non possono trasportare il proprio animale in una clinica o da un veterinario.





Così, nel 2020, Alessandra decide di prendere contatto con questa realtà. Si iscrive al corso di formazione di 6 mesi proposto dall’associazione e, al termine del tirocinio, inizia ad operare a Biella e provincia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie anche all’aiuto dei colleghi Stefano e Barbara.



Ora anche il biellese ha il suo servizio di assistenza che fornisce il primo soccorso e il trasporto verso lo studio di un veterinario o una clinica. La scelta spetta al proprietario perché l’Ambulanza Veterinaria Italia Biella non è convenzionata con nessun medico veterinario in particolare.



Le tariffe sono strutturate per venire incontro a tutti: si parte da un’offerta libera che copre i primi 20 chilometri, a cui si aggiunge un euro al chilometro per percorrenze più lunghe. La copertura è su tutto il territorio provinciale e anche oltre in caso di stretta necessità o emergenza.



Il servizio è incentrato sul volontariato, sulle competenze e la disponibilità di attrezzature, perché molto spesso sollevare e trasportare un animale malato non è una cosa facile. Per questo è necessario che si disponga di tutti gli strumenti atti ad assicurare il benessere dell’animale fino alla destinazione, senza causargli ulteriori traumi.



È il caso di un cane Beagle, in stato di convulsioni e agonia, trasportato dal veterinario in barella e ossigeno, risoltosi in maniera positiva, o del Chihuahua, femmina di 5 anni, azzannata da un altro cane, medicato sul posto dai volontari, stabilizzato e trasportato d'urgenza con ossigeno dal medico,

ora nuovamente felice con la sua famiglia.



Contatti e formazione nuovo personale:



Per richiedere un intervento è possibile chiamare il numero 331.4824724 e digitare 7 per Biella.

Alessandra è contattabile al numero 331.4341516 per informazioni relative ai corsi di formazione dell’associazione “Ambulanza Veterinaria Italia”.



Il proposito per il futuro è di poter disporre di più personale formato e far crescere questa nuova e importante iniziativa.