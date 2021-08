Termovalorizzatore A2A, Brizi: “E' ora di fare chiarezza!”

Riceviamo e pubblichiamo:

"E' ora di fare chiarezza!

L'8 luglio 2021 l'azienda A2A ha presentato alla provincia di Biella il progetto per la realizzazione, nel Comune di Cavaglià, di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante la combustione di rifiuti speciali non pericolosi. Il 19 dello stesso mese la Provincia ha inoltrato il progetto al Comune e agli altri enti coinvolti.

Entro il 18 di agosto Comune ed enti potranno inviare le osservazioni su eventuali carenze documentali.

La tutela e la salvaguardia della salute dei cittadini è uno dei punti focali dell'Amministrazione comunale, non soggetta al baratto con eventuali compensazioni monetarie, ma prima di esprimere giudizi, che potrebbero poi ritorcersi contro, è doveroso effettuare un'attenta valutazione in merito.

La cautela finora dimostrata è finalizzata a perseguire il dialogo con gli altri enti coinvolti, molti dei quali con potere decisionale più forte del Comune, per continuare ad avere voce in capitolo nel caso che la decisione finale dovesse comunque passare sopra le nostre teste.

Il progetto di un termovalorizzatore sul territorio di Cavaglià ci lascia molto perplessi per diversi motivi, primi fra tutti la tutela della salute e il fatto che la zona sia già satura di insediamenti critici.

Pertanto l'amministrazione comunale si è attivata per instaurare collaborazioni con enti autonomi specializzati per valutare l'impatto ambientale sul territorio; analizzare il progetto e trovarne eventuali criticità e lacune; informare la popolazione sull'evolversi della situazione in modo completo e adeguato.

Restiamo a disposizione di tutti per fornire le delucidazioni necessarie in modo da evitare possibili fraintendimenti."