Mongrando: La Protezione civile interviene per pulire dai rifiuti il “PARCHEGGIO PER ACCESSO AL CASTELLIERE”

L'associazione volontari di Protezione civile di Mongrando è stata impegnata nella giornata di lunedì 26 e martedì 27 Luglio p.v. nella pulizia del territorio, contro le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti.

In particolare una squadra composta da 4 volontari e dal nostro cantoniere di paese hanno lavorato nella stradina sterrata che si addentra nel bosco - zona del “PARCHEGGIO PER ACCESSO AL CASTELLIERE” lungo la SP 419 Strada della Serra.

Sono stati rimossi numerosi rifiuti: porte in legno, plastica, ferro, indifferenziato…. un quantitativo consistente caricato utilizzando il mezzo del Comune -il bremach, ed il tutto trasportato al centro di raccolta e smaltimento a Mongrando.

Nel territorio sono state installate delle fototrappole, collocate in punti strategici del Comune e vengono spostate periodicamente per un controllo più efficace ed efficiente.

Il Sindaco Filoni e l’Assessore CALLIGARIS ringraziano i cittadini per le segnalazioni e invitano come sempre tutti a chiamare direttamente in Comune e/o tramite via telematica per eventuali segnalazioni abusive….

Tolleranza Zero….e lotta serrata …continua con l’ausilio di telecamere, con la collaborazione da parte dei cittadini che segnalano il rifiuto abbandonato…. e con l’ausilio delle FOTOTRAPPOLE…

