Incendio nella notte. In fiamme un autoarticolato alimentato a Gpl

Un autoarticolato alimentato a gpl ha preso fuoco, nella notte, mentre percorreva il tratto della A4 Torino-Milano tra Rondissone e Borgo d'Ale. L'allarme è scattato poco dopo le 3,30 della notte e, per spegnere il rogo, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, tra le quali quella del Comando di Vercelli, i distaccamenti permanente di Livorno Ferraris e quello volontario di Santhià e quella del Comando di Torino.

Il tratto autostradale della A4 in direzione Milano è rimasto chiuso fin dopo le 5 tra la barriera di Rondissone e lo svincolo di Borgo d'Ale per consentire al personale di mettere in sicurezza il mezzo pesante, che trasportava ferro, e la sede stradale.