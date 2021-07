Anche il biellese Andrea Marini entra a far parte dello staff tecnico di mister Manuel Lunardon. A comunicare la notizia, in una nota stampa, il Borgosesia Calcio in queste ore. Marini, in arrivo da La Biellese, svolgerà il ruolo di preparatore atletico.

Assieme a lui ci saranno il vice allenatore David Blanco, l'allenatore dei portieri Egidio Capra, l’addetto al recupero degli infortunati Francesco Miola, il medico sociale Mauro Terzano e il massaggiatore sarà Paolo Careggio.