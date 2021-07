Irene Zecchini rinnova con la Virtus Biella

Virtus Biella comunica di aver prolungato per la stagione sportiva 2021/22 l'accordo con l'atleta della Prima Squadra Irene Zecchini. In Virtus da otto stagioni, intervallate da una breve parentesi a Novara, per Irene si apre oggi il quinto capitolo consecutivo con i colori nerofucsia.

Queste le sue dichiarazioni: «È tanti anni che gioco alla Virtus, questa ormai è la mia seconda casa. A Chiavazza mi hanno vista crescere e mi hanno ripreso dopo l'avventura a Novara. La riconferma è stata abbastanza scontata: con coach Stefano Colombo mi sono sempre trovata bene, lo conoscevo già perché è stato il mio allenatore a Novara e quando l'ho ritrovato a casa mia è stato ancora più bello; anche la presenza di un dirigente come “Ube” ha inciso in questa scelta, lei è un punto di forza importante. Ha inciso moltissimo anche il gruppo, l'unione che abbiamo costruito in questi anni nello spogliatoio: le ragazze con cui gioco non sono più solo compagne di squadra, abbiamo un rapporto al di fuori della palestra consolidato. Tutto questo non potevo abbandonarlo. Quando si dice che “l'unione fa la forza” - ne sono sempre più convinta - per noi vale in modo molto particolare. A causa della pandemia, la scorsa stagione abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà: se non fossimo state la squadra che siamo diventate, uscirne sarebbe stato molto complesso».

Il Direttore Sportivo Elena “Ube” Ubezio commenta: «L'anno scorso ricordo che avevo definito la conferma di Irene al pari di un “nuovo acquisto”, perché aveva già dichiarato che avrebbe smesso di giocare. Quest'anno ai consueti colloqui di fine stagione abbiamo trovato una ragazza che non ci ha pensato due volte a confermare la sua disponibilità, prescindendo da tutti i se e da tutti i ma. È quindi un'atleta simbolo della Virtus a tutti gli effetti, non solo per gli “anni di anzianità di servizio”. Sportivamente parlando, nella stagione da poco conclusa l'ho vista riprendere in mano lo scettro da Miss Muro e anche migliorare molto come tecnica d'attacco, grazie sicuramente alla guida di coach Colombo. Sono certa che, giovane com'è, abbia ancora ampissimi margini di miglioramento, quindi siamo grati e fortunati di averla con noi».