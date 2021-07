Pella annuncia: “700mila euro a Biella Città Creativa Unesco”

“Sono estremamente felice, come Capogruppo in Commissione Bilancio per Forza Italia, di aver fatto approvare un emendamento a mia prima e unica firma nel Decreto Sostegni bis facendo rientrare la città di Biella e il mio territorio tra le città assegnatarie di fondi come sostegno in considerazione della riduzione di turisti nell’anno 2020”. A darne comunicazione il deputato Roberto Pella in una nota stampa ai giornali.

“Fare della creatività e dell'industria culturale il centro dei piani di sviluppo a livello locale e collaborare attivamente a livello internazionale è una modalità attraverso cui Biella, in quanto Città Creativa UNESCO potrà, da oggi, ripartire con maggiore forza ed energia, grazie a circa 700mila euro – spiega Pella - Accanto alla dotazione già prevista per i siti dichiarati patrimonio UNESCO, infatti, pari a 60 milioni sugli attuali 55 siti nazionali si sono integrati 5 milioni, oltre che per Biella, per: Bologna (musica), Parma (gastronomia), Alba (gastronomia), Pesaro (musica), Fabriano (artigianato e arte popolare), Carrara (artigianato e arte popolare). Sono soddisfatto che questo laboratorio d’idee e di esperienze innovative italiano potrà ancor di più capitalizzare il potenziale di cultura e creatività per lo sviluppo sostenibile, grazie a una fruttuosa sinergia tra Fondazione Cassa di Risparmio di Biella presieduta da Franco Ferraris, artefice di questo progetto, Biella, i comuni del Biellese e tutte le nostre istituzioni”.