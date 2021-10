Gli Alpini di Lessona destinano due borse di studio a studenti meritevoli, Greta Giacomone e Marco Cappio

Tempo di riconoscimenti per il gruppo Alpini di Lessona che, orfani (causa covid) delle loro consuete manifestazioni come la castagnata o la gettonatissima festa di 4 giorni del mese di luglio, hanno comunque voluto lasciare il loro segno donando due borse di studio.

Premiata per il rendimento e comportamento dopo la selezione degli insegnanti della scuola primaria di Lessona ha ricevuto la borsa di studio Greta Giacomone mentre per la classe terza della scuola media con le stesse motivazioni oltre ad essersi distinto soprattutto per l'innovazione durante la didattica a distanza è stato premiato Marco Cappio.

I premi sono stati consegnati dalle mani del presidente di sezione Guerrino Cavasin con altri componenti, tra cui Andrea Sola rappresentante dei genitori per tutto il triennio di scuola media, che alla presenza dei docenti, della dirigente scolastica Margherita Sergi e del sindaco di Lessona Chiara Comoglio hanno colto l'occasione per salutare alcuni insegnanti che terminato l'anno scolastico sono andati in pensione.

Con grande commozione sono state premiate:

Luisella Mongrandi, Paola Zanone, Elisabetta Caprioglio, Giovanni Bianchetto e Lauretta Bozzonetti.

Il gruppo Alpini di Lessona spera nel 2022 di riprendere tutte le attività come sempre finalizzate al bene della collettività al fine di trasmettere a tutti i valori fondanti che da sempre li guidano. Da parte di tutte le classi della scuola media è stata inoltre raccolta una somma donata alla scuola stessa per tutte le esigenze connesse alla didattica ed all'organizzazione per studenti e docenti.