Niente incontro live per il Covid, Benna e Lentigny più vicine con la tecnologia

Nella serata di domenica 6 giugno, le comunità di Benna e di Lentigny si sono ritrovate on line per un momento di scambi di saluti. Per il secondo anno consecutivo, purtroppo, l'emergenza sanitaria ha stravolto i tradizionali incontri annuali di gemellaggio tra i due paesi legati dal 1983.

Così, ancora una volta, la tecnologia ha aiutato le due comunità a sentirsi più vicine, nonostante la lontananza fisica del momento. L'incontro virtuale é stato anche l'occasione per parlare del progetto EN.E.R.G.Y, cofinanziato dalla Commissione Europea all'interno del Programma Europa per i Cittadini, di cui Benna é capofila di una partenariato composto anche dai Comuni di Cerrione e Massazza, dalle municipalità di Villerest (FR) e Pielhenofen (DE) e dal Comitato di Lentigny (FR).