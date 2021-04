A Pray uno striscione per la Fondazione Valsesia Onlus al campo sportivo VIDEO

Si è tenuta ieri, martedì 13 aprile, l’inaugurazione dello striscione dedicato alla Fondazione Valsesia Onlus al campo sportivo di Pray in presenza dei dirigenti, dei ragazzi e del sindaco Gian Matteo Passuello, insieme alla presidente Laura Cerra, ai consiglieri Emanuela Buonanno e Dorino Locca.

“Grazie a F.C. Valsessera A.s.d. che ha regalato a Fondazione Valsesia Onlus l’emozione di comparire in uno striscione a bordo campo in concomitanza con la ripresa degli allenamenti dei ragazzi e la maglia della squadra giovanile che verrà conservata nella sede di Fondazione Valsesia Onlus – spiegano in una nota stampa - La squadra giovanile dilettantistica ha partecipato alla campagna 1 Tampone X lo Sport, scendiamo in campo e facciamo squadra per vincere insieme!, dedicata a far ripartire in sicurezza gli sport di squadra giovanili, lanciata lo scorso febbraio da FVO ed ora terminata”.

F.C. Valsessera, che con altre squadre ha beneficiato dei tamponi gratuiti messi a disposizione dalla Fondazione Valsesia Onlus attraverso il fondo Pier Luigi Loro Piana, ha ringraziato la realtà sociale con una sorpresa inaspettata ed originale: uno striscione con il logo nel campo sportivo di Pray dove si allenano i giovani sportivi. “Grazie di cuore – concludono - ci fa davvero piacere vedere il nostro logo dove si pratica sport di squadra, mai come ora è necessario riprendere le attività sportive per il benessere psicofisico dei giovani, ritrovando valori, divertimento e condivisioni che certamente porteranno beneficio ai nostri ragazzi e ragazze duramente provati da lunghi mesi di pandemia, lontano dalla loro normalità”.